«Салават Юлаев» — «Авангард»: опубликованы составы команд

«Салават Юлаев» и омский «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 14:30 мск.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Алалыкин;

Семёнов, Пустозёров, Гиматов — Пименов — Кузьмин.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;

Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Потапов;

Соловьёв — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Дедунов;

Готовец, Яремчук, Комаров — Каблуков — Хохлачёв.