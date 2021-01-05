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«Салават Юлаев» — «Авангард»: опубликованы составы команд

«Салават Юлаев» — «Авангард»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и омский «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 14:30 мск.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Алалыкин;
Семёнов, Пустозёров, Гиматов — Пименов — Кузьмин.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Потапов;
Соловьёв — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Дедунов;
Готовец, Яремчук, Комаров — Каблуков — Хохлачёв.

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