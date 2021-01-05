Губерниев о разгроме сборной России на МЧМ: нас не только канадцы возят. Нас немцы возят!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России в полуфинальном матче с Канадой на молодёжном чемпионате мира по хоккею со счётом 0:5.

«Сборная России и тренеры не справились. Определяющее в спорте — это результат. Но когда в решающих матчах команда не может забить, о чем мы вообще говорим? Наша сборная оказалась неспособной. Играла так, как она готова. Но когда мы в нападении вообще ничего создать не можем — что вратаря Ярослава Аскарова винить? Мы голы не забиваем! Нас не только канадцы возят. Нас немцы возят! Мы с основной сборной еле отскочили, а теперь молодёжь их еле в четвертьфинале прошла. Родоначальники хоккея из Германии!



Мы верили, что Игорь Ларионов вернёт в сборную России советский комбинационный хоккей. Но на наших глазах карета превратилась в тыкву. Мы сыграли слабо. И даже если мы победим финнов, это не поменяет картины. Эксперимент оказался явно неудачным. Надо играть в хоккей, который даёт результат. И самое красивое — это счёт даже 1:0 на табло, когда Россия побеждает Канаду. А так, я думаю, в подготовке нашей команды была допущена системная ошибка.



Я говорил о футболе, что там нужно менять систему управления. И мне кажется, в хоккее у нас тоже не всё гладко. Развитие спорта идёт с низшего уровня. Я сейчас много езжу по Европе, освещая биатлон. И вижу, как много и везде играют в хоккей на открытых катках. И представляете, там на коробках есть ворота! Они в нашем детстве в СССР везде были. А сейчас у нас пройдитесь — найдите эти ворота. Их убрали по технике безопасности. У нас теперь дети на улице не играют в хоккей, и ворот нет в коробках. И вот теперь мы пожинаем плоды того, что происходит», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

В матче за третье место сборная России сыграет с командой Финляндии.