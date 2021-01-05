Ковальчук забил второй гол за «Авангард», продавив Маннинена на пятаке

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает омский «Авангард» (2:2, завершился первый период).

На 16-й минуте первого периода гол забил форвард «Авангарда» Илья Ковальчук. 37-летний хоккеист продавил на пятаке Сакари Маннинена и переправил шайбу в ворота Юхи Метсолы. Этот гол стал вторым для Ковальчука в составе омского клуба.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.