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Как завершится матч за третье место Финляндия — Россия на МЧМ-2021?

Как завершится матч за третье место Финляндия — Россия на МЧМ-2021?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В ночь с 5 на 6 января сборная России проведёт матч за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча и предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч за третье место Финляндия — Россия на МЧМ-2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

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