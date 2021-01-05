Алексей Яшин — о разгромном поражении сборной России от Канады: случился неудачный день

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче с Канадой на молодёжном чемпионате мира со счётом 0:5.
«Всё бывает в хоккее. Да, случился неудачный день. Надо его пережить, сделать выводы — и идти дальше, брать бронзу с финнами. Я думаю, что сейчас по одному матчу не нужно приходить к глобальным вердиктам по системе нашего хоккея. Не надо рубить с плеча по горячим следам. Канадцы очень здорово сыграли, такое бывает. А после любого турнира в нашем хоккее проходит разбор полётов, и уже там нужно делать выводы и что-то исправлять.
Я не измеряю решение Игоря Ларионова возглавить молодёжную сборную России какими-то категориями смелости и героизма. Это большая работа и серьёзная ответственность. Игорь на себя её взял, ему нравится то, чем он занимается. В прошлом году Ларионов работал ассистентом Валерия Брагина, было взято серебро.
Ну что ж, в этом году в Эдмонтоне получен вот такой опыт. И я надеюсь, в дальнейшем он будет учтён. Умно, чётко, хладнокровно. А искать героев или врагов не нужно. Я желаю удачи Ларионову и хочу, чтобы российский хоккей процветал», — цитирует Яшина сайт «Матч ТВ».
В матче за третье место сборная России сыграет с финнами. В финале встретятся команды Канады и США.
- 5 января 2021
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