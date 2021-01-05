Фетисов: даже без игровой практики канадцы переиграли нас. Лучше бы я не видел этого

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился. Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное — то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и Кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого.

Стоит ли пересмотреть или поменять что-то? Я не думаю, что кто-то будет что-то менять. Всех всё устраивает. Что-нибудь расскажут в очередной раз. Я даже не хочу в эту историю влезать. Я не первый раз говорю о проблемах детского хоккея, мы не по тому пути идём. Видно, у кого-то другие планы, это их ответственность.

Могу сказать, что ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады. Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Здесь дело не в настрое — навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что. Вратаря тоже критикуют, но это самое простое, что может быть. Игры не было, ни по какому показателю мы не были близки к канадцам. Я писал Игорю накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Всё может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не даёт возможности расти, продвигать что-то новое», — приводит слова Фетисова Sport24.