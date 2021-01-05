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Петренко: ни в коем случае не скажу, что хоккей у нас на дне. Выводы надо делать после МЧМ

Петренко: ни в коем случае не скажу, что хоккей у нас на дне. Выводы надо делать после МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, ныне тренер Сергей Петренко прокомментировал поражение сборной России от Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

«0:5 от Канады — это, бесспорно, крупно, и это тяжело объяснить. У нас подобралась весьма неплохая команда, но лидера в ней не оказалось. Нет того, кто в тяжёлый момент взял бы инициативу на себя и повёл бы команду за собой. На этом турнире мы очень мало забиваем, в плей-офф вообще за две игры отличились лишь дважды. Канадскую оборону не смогли взломать ни в товарищеском матче перед чемпионатом мира, ни сейчас. Нужно анализировать и искать причины в такой слабой игре в нападении. Впрочем, и из защитников-то выделить некого. Никто из них не подключался к атаке, был большой разрыв между линией обороны и атаки, много потерь, неоправданных удалений.

Я ни в коем случае не скажу, что хоккей у нас на дне, в ФХР была разработана программа подготовки хоккеистов. И на следующий год результат на молодёжном чемпионате мира будет совершенно иным.

У наших ребят есть хороший шанс выиграть бронзовые медали. С финнами предстоит непростая игра, но если наша команда сможет сыграть в тот хоккей, который умеет, – финнов обыграем. Самое главное — не нарушать игровую дисциплину, не ошибаться в передачах и действовать коллективно, согласованно. Помнить, что хоккей — командный вид спорта и тут должны работать все звенья. Только в этом случае будет результат», — сказал Петренко «Чемпионату».

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