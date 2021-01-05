Каменский: надо больше играть с канадцами, развивать свой хоккей, а не смотреть за границу

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).
«Проиграли в скорости, желании, много сил отдали в игре с немцами. Канадцы были побыстрее и поострее наших, больше атаковали и бросали, особенно в первом и втором периодах. Слова Ларионова о советском хоккее? Игорь не так долго работает. За короткий срок тяжело что-то создать, но он пытался, сборная на отдельных участках играла здорово. Нужно время и терпение. Ларионов знает, что делает.
Что касается Аскарова, то думаю, что он перегорел. Молодёжь хочет сыграть на ноль, вратарь где-то перегорел, что-то не пошло. Много нервов потратили на игру с немцами, а канадцы готовились конкретно к следующей игре. Наверное, здесь и не хватило задора, настроя и лёгкости. Сравнение с Василевским? Нельзя сравнивать. У Аскарова ловушка в другой руке, техника игры совсем другая. Как вообще можно сравнивать вратарей? Всё будет зависеть от результата. Будет результат лучше — скажем, что Аскаров лучше Василевского.
Лидеры сборной могли сыграть лучше. Но это одна игра. Может, два дня отдохнули бы и показали совсем другую игру. Надо больше играть с канадцами, ездить в турне, развивать свой хоккей, а не смотреть за границу. Российский и советский хоккей всегда побеждал, нужно его модернизировать, чтобы к нашему стилю никто не мог найти ключи, как это было раньше», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 января 2021
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