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Б. Миронов: Канаду мы год назад уверенно обыгрывали. У нас не такая уж и слабая команда

Б. Миронов: Канаду мы год назад уверенно обыгрывали. У нас не такая уж и слабая команда
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Двукратный призёр Олимпиад, тренер Борис Миронов считает, что быстро пропущенная шайба надломила сборную России в полуфинальной игре МЧМ с канадцами (0:5), а отыграть три шайбы после первого периода у этой сборной — задача практически нереальная.

«После крупного поражения от Канады можно искать виноватых, но, на мой взгляд, чтобы найти объяснение этой неудачи, нужно сесть и всё досконально разобрать. Естественно, не сейчас, а уже вернувшись на родину. Необходимо, чтобы каждый понял допущенные собой ошибки. Эту Канаду мы год назад обыгрывали, причём уверенно, и сейчас у нас не такая уж и слабая команда, чтобы уступать с таким счётом. Три шайбы, пропущенные в дебюте с канадцами, отыграть практически нереально.

За последние годы сделано очень многое, написана ФХР программа развития хоккеистов, и с 2010 года наша молодёжка 10 (!) раз играла в полуфинале. Такого результата нет ни у одной другой сборной. Да, мы давно не побеждали, но уверен, что через год побьёмся за медали самого высокого достоинства.

Сейчас верю в то, что наши ребята смогут взять бронзу. Финны отдали очень много сил в четвертьфинале со шведами и в полуфинале с американцами. И тех и других мы, кстати, обыгрывали на нынешнем чемпионате. Игра будет упорная, наверное, результативная, и очень надеюсь, что нынешний турнир наши ребята завершат победой», — сказал Миронов «Чемпионату».

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