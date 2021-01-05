Павел Буре — о сборной России на МЧМ: на Кубке Карьяла старались, а сейчас почему встали?

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре поделился впечатлениями от игры сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с Канадой. Подопечные Игоря Ларионова потерпели разгромное поражение — 0:5.

«Никого такой результат не устраивает. Но это спорт, где бывает всякое. Как я вижу, задуманное на матч не получилось. Мы пропустили пять, забили ноль. Здесь кого-то одного винить сложно. Но у меня возникает вопрос: почему сборная России вообще так мало забивала на турнире? Давайте делать выводы. А сначала нужно достойно провести матч с финнами, завоевать бронзу», — приводит слова Буре сайт «Матч ТВ».

Буре также оценил работу Игоря Ларионова.

«Я очень хорошо знаю Игоря Ларионова, мы с ним много играли вместе — от ЦСКА и сборной до «Ванкувера» и «Флориды». Не просто так его зовут Профессором. Он очень хорошо разбирается в хоккее. Когда он закончил карьеру, то много тренировал молодых ребят, устраивал летние сборы. Да, это для него был новый пост именно как главного тренера. Но он понимает, что делает.



Не всегда всё получается. Вот в ноябре на Кубке Карьяла удалось выстрелить против взрослых мужиков. Показали яркий хоккей, одержали три победы. Там молодые ребята играли, старались. Но почему сейчас они встали? Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. По телевизору смотреть — одно, но нужно быть в команде.



Как ты можешь победить, если не забиваешь ничего? Ни в двух матчах с канадцами, включая товарищескую игру, ни с чехами в группе. Я надеюсь, Ларионов как профессионал разберётся в этой ситуации. Но ты можешь говорить на лавке что угодно, а если твои игроки не забивают — успеха не видать», — сказал Буре.