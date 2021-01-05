Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб

«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:5 ОТ (2:2, 1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Иржи Секач. Дубль в составе «Авангарда» оформил защитник Оливер Каски. По два очка набрали Илья Ковальчук (1+1), Кирилл Семёнов (1+1) и Алексей Емелин (0+2). Самым результативным у «Салавата Юлаева» стал Михаил Науменков (1+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 7 января в Балашихе — с череповецкой «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 6
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Жарков (Науменков, Кадейкин) – 04:43' (5x5)   1:1 Хохлачёв – 10:52' (5x4)   1:2 Ковальчук (Емелин, Семёнов) – 15:16' (5x5)   2:2 Кугрышев (Маннинен, Алексеев) – 17:37' (5x4)   2:3 Семёнов – 38:19' (5x5)   3:3 Науменков (Жарков, Кадейкин) – 43:25' (5x5)   3:4 Каски (Емелин, Секач) – 47:31' (5x5)   4:4 Гранлунд (Науменков, Ларсен) – 55:05' (5x5)   4:5 Каски (Толчинский) – 56:52' (5x4)   5:5 Гранлунд (Ларсен, Хартикайнен) – 58:53' (6x5)   5:6 Секач (Ковальчук, Зернов) – 63:32' (4x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021