«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб

Омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:5 ОТ (2:2, 1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Иржи Секач. Дубль в составе «Авангарда» оформил защитник Оливер Каски. По два очка набрали Илья Ковальчук (1+1), Кирилл Семёнов (1+1) и Алексей Емелин (0+2). Самым результативным у «Салавата Юлаева» стал Михаил Науменков (1+2).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 7 января в Балашихе — с череповецкой «Северсталью».
- 5 января 2021
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