Хартли — о Ковальчуке: в «Авангарде» готовы потерпеть, пока он наберёт форму

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (6:5 ОТ).

«Сумасшедшая игра. Вообще, редко такие матчи можно увидеть между «Авангардом» и «Салаватом». К счастью, нам удалось нанести решающий бросок. Победа тем более важна, что мы наконец одержали её в овертайме, все ребята достойны похвалы. Особое внимание Хартикайнену? Полагаю, что та команда, которая не уделит звену Маннинена дополнительное внимание, совершит большую ошибку. Это топовая тройка.

Считаю, что в игре «Салавата» ничего не изменилось, по сравнению с командой Цулыгина. Это сильная команда с прежними лидерами, плюс Метсола на месте.

Буше приболел, поэтому не играл. Доволен ли игрой Ковальчука? Кови очень долго не играл, давно не тренировался, плюс накладывается разница во времени. Но мы готовы потерпеть, полагаю, ему нужно около 5-7 матчей, чтобы набрать нужную форму», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.