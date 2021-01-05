История и статистика встреч сборных России и Финляндии на молодёжных чемпионатах мира

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени сборная России проведёт матч за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск.

Сборные России и Финляндии встречались на молодёжных чемпионатах мира 21 раз. Россияне одержали 14 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды встречались в финале чемпионата мира — 2016, и тогда победили финны (4:3 ОТ).

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — Финляндия 1:1 Климович — Лехтинен МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Финляндия 5:4 Цулыгин, Харламов, Сушинский, В.Буре (2) — Тииликайнен, Койвисто, Койву, Линд МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Финляндия 6:2 Клевакин, Меляков, Королюк (3), Морозов — Тимонен, Аалто МЧМ-1996 США Четвертьфинал Россия — Финляндия 6:2 Морозов, Зюзин, Самсонов, Петрунин, Набоков, Клевакин — Сальпа, Райамяки МЧМ-1997 Швейцария Группа Россия — Финляндия 4:2 Морозов (2), Колкунов, Самсонов — О. Йокинен, Каллио МЧМ-1998 Финляндия Финал Россия — Финляндия 1:2 ОТ Власенков — Пуйстола, Хагман МЧМ-1999 Канада Четвертьфинал Россия — Финляндия 3:2 ОТ Ляшенко, Кириленко, Архипов — Хагман, Эломо МЧМ-2000 Швеция Четвертьфинал Россия — Финляндия 4:0 Терещенко, Хлебников, Марьямс, Афанасенков МЧМ-2001 Россия Группа Россия — Финляндия 1:3 Денисов — Рита, Рууту, Салмалайнен МЧМ-2002 Чехия Группа Россия — Финляндия 1:2 Фролов — Иммонен, Марттинен МЧМ-2002 Чехия Полуфинал Россия — Финляндия 2:1 Чистов, Соин — Койвисто МЧМ-2003 Канада Полуфинал Россия — Финляндия 4:1 Артюхин, Трубачёв, Пережогин, Григоренко — Ниниимаки МЧМ-2004 Финляндия Четвертьфинал Россия — Финляндия 3:4 Ермолин, Аншаков, Овечкин — Тойккала, Марьямяки (2), Филппула МЧМ-2007 Швеция Группа Россия — Финляндия 5:0 Зубов (2), Черепанов (2), Чурилов МЧМ-2008 Чехия Группа Россия — Финляндия 7:4 Калимулин, Бодров, Голубцов, Анисимов, Королёв, Тихонов, Кугрышев — Аалтонен, Ялванти, Пуустинен, Вярн МЧМ-2009 Канада Группа Россия — Финляндия 5:2 Филатов (2), Дадонов, Клопов (2) — Лаюнен, Няттинен МЧМ-2010 Канада Группа Россия — Финляндия 2:0 Хохряков, Филатов МЧМ-2011 США Четвертьфинал Россия — Финляндия 4:3 ОТ Урычев, Кузнецов (2), Кицын — Пулккинен, Юнттила, Донской МЧМ-2014 Швеция Группа Россия — Финляндия 1:4 Васильев — Мяэналанен, Хаапала, Кулмала, Никко МЧМ-2016 Финляндия Группа Россия — Финляндия 6:4 Капризов, Светлаков, Красковский, Каменев, Полунин, Фазлеев — Ахо, Лайне, Саарела (2) МЧМ-2016 Финляндия Финал Россия — Финляндия 3:4 ОТ Каменев, Светлаков (2) — Лайне, Ахо, Рантанен, Капанен