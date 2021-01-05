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История и статистика встреч сборных России и Финляндии на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и Финляндии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени сборная России проведёт матч за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск.

Сборные России и Финляндии встречались на молодёжных чемпионатах мира 21 раз. Россияне одержали 14 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды встречались в финале чемпионата мира — 2016, и тогда победили финны (4:3 ОТ).

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — Финляндия1:1Климович — Лехтинен
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Финляндия5:4Цулыгин, Харламов, Сушинский, В.Буре (2) — Тииликайнен, Койвисто, Койву, Линд
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Финляндия6:2Клевакин, Меляков, Королюк (3), Морозов — Тимонен, Аалто
МЧМ-1996СШАЧетвертьфиналРоссия — Финляндия6:2Морозов, Зюзин, Самсонов, Петрунин, Набоков, Клевакин — Сальпа, Райамяки
МЧМ-1997ШвейцарияГруппаРоссия — Финляндия4:2Морозов (2), Колкунов, Самсонов — О. Йокинен, Каллио
МЧМ-1998ФинляндияФиналРоссия — Финляндия1:2 ОТВласенков — Пуйстола, Хагман
МЧМ-1999КанадаЧетвертьфиналРоссия — Финляндия3:2 ОТЛяшенко, Кириленко, Архипов — Хагман, Эломо
МЧМ-2000ШвецияЧетвертьфиналРоссия — Финляндия4:0Терещенко, Хлебников, Марьямс, Афанасенков
МЧМ-2001РоссияГруппаРоссия — Финляндия1:3Денисов — Рита, Рууту, Салмалайнен
МЧМ-2002ЧехияГруппаРоссия — Финляндия1:2Фролов — Иммонен, Марттинен
МЧМ-2002ЧехияПолуфиналРоссия — Финляндия2:1Чистов, Соин — Койвисто
МЧМ-2003КанадаПолуфиналРоссия — Финляндия4:1Артюхин, Трубачёв, Пережогин, Григоренко — Ниниимаки
МЧМ-2004ФинляндияЧетвертьфиналРоссия — Финляндия3:4Ермолин, Аншаков, Овечкин — Тойккала, Марьямяки (2), Филппула
МЧМ-2007ШвецияГруппаРоссия — Финляндия5:0Зубов (2), Черепанов (2), Чурилов
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — Финляндия7:4Калимулин, Бодров, Голубцов, Анисимов, Королёв, Тихонов, Кугрышев — Аалтонен, Ялванти, Пуустинен, Вярн
МЧМ-2009КанадаГруппаРоссия — Финляндия5:2Филатов (2), Дадонов, Клопов (2) — Лаюнен, Няттинен
МЧМ-2010КанадаГруппаРоссия — Финляндия2:0Хохряков, Филатов
МЧМ-2011СШАЧетвертьфиналРоссия — Финляндия4:3 ОТУрычев, Кузнецов (2), Кицын — Пулккинен, Юнттила, Донской
МЧМ-2014ШвецияГруппаРоссия — Финляндия1:4Васильев — Мяэналанен, Хаапала, Кулмала, Никко
МЧМ-2016ФинляндияГруппаРоссия — Финляндия6:4Капризов, Светлаков, Красковский, Каменев, Полунин, Фазлеев — Ахо, Лайне, Саарела (2)
МЧМ-2016ФинляндияФиналРоссия — Финляндия3:4 ОТКаменев, Светлаков (2) — Лайне, Ахо, Рантанен, Капанен
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