История и статистика встреч сборных России и Финляндии на молодёжных чемпионатах мира
В ночь с 5 на 6 января по московскому времени сборная России проведёт матч за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск.
Сборные России и Финляндии встречались на молодёжных чемпионатах мира 21 раз. Россияне одержали 14 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды встречались в финале чемпионата мира — 2016, и тогда победили финны (4:3 ОТ).
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — Финляндия
|1:1
|Климович — Лехтинен
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Финляндия
|5:4
|Цулыгин, Харламов, Сушинский, В.Буре (2) — Тииликайнен, Койвисто, Койву, Линд
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Финляндия
|6:2
|Клевакин, Меляков, Королюк (3), Морозов — Тимонен, Аалто
|МЧМ-1996
|США
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|6:2
|Морозов, Зюзин, Самсонов, Петрунин, Набоков, Клевакин — Сальпа, Райамяки
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Группа
|Россия — Финляндия
|4:2
|Морозов (2), Колкунов, Самсонов — О. Йокинен, Каллио
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Финал
|Россия — Финляндия
|1:2 ОТ
|Власенков — Пуйстола, Хагман
|МЧМ-1999
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|3:2 ОТ
|Ляшенко, Кириленко, Архипов — Хагман, Эломо
|МЧМ-2000
|Швеция
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|4:0
|Терещенко, Хлебников, Марьямс, Афанасенков
|МЧМ-2001
|Россия
|Группа
|Россия — Финляндия
|1:3
|Денисов — Рита, Рууту, Салмалайнен
|МЧМ-2002
|Чехия
|Группа
|Россия — Финляндия
|1:2
|Фролов — Иммонен, Марттинен
|МЧМ-2002
|Чехия
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|2:1
|Чистов, Соин — Койвисто
|МЧМ-2003
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|4:1
|Артюхин, Трубачёв, Пережогин, Григоренко — Ниниимаки
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|3:4
|Ермолин, Аншаков, Овечкин — Тойккала, Марьямяки (2), Филппула
|МЧМ-2007
|Швеция
|Группа
|Россия — Финляндия
|5:0
|Зубов (2), Черепанов (2), Чурилов
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — Финляндия
|7:4
|Калимулин, Бодров, Голубцов, Анисимов, Королёв, Тихонов, Кугрышев — Аалтонен, Ялванти, Пуустинен, Вярн
|МЧМ-2009
|Канада
|Группа
|Россия — Финляндия
|5:2
|Филатов (2), Дадонов, Клопов (2) — Лаюнен, Няттинен
|МЧМ-2010
|Канада
|Группа
|Россия — Финляндия
|2:0
|Хохряков, Филатов
|МЧМ-2011
|США
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|4:3 ОТ
|Урычев, Кузнецов (2), Кицын — Пулккинен, Юнттила, Донской
|МЧМ-2014
|Швеция
|Группа
|Россия — Финляндия
|1:4
|Васильев — Мяэналанен, Хаапала, Кулмала, Никко
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Группа
|Россия — Финляндия
|6:4
|Капризов, Светлаков, Красковский, Каменев, Полунин, Фазлеев — Ахо, Лайне, Саарела (2)
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Финал
|Россия — Финляндия
|3:4 ОТ
|Каменев, Светлаков (2) — Лайне, Ахо, Рантанен, Капанен
Наших ждёт битва за бронзу на МЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Всё самое важное о заключительной игре команды Игоря Ларионова с финнами и происходящих вокруг неё событиях.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
21:00
-
20:35
-
19:42
-
19:34
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:47
-
17:27
-
17:04
-
16:51
-
16:44
-
16:29
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:44
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:00
-
14:35
-
14:31
-
14:02
-
13:55
-
13:51
-
13:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам