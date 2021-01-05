Лямся: сложно сказать, почему «Салават» легко пропускал. Но важна наша реакция на голы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:6 ОТ).

«Надеюсь, такая игра понравилась болельщикам. Сегодня матч был и тактически, и уровнем борьбы похож на игру в плей-офф. Мне понравился характер, который проявлял «Салават» в ходе матча. Это положительный момент, но пропущенный гол в овертайме — это то, над чем нам надо работать. Хартикайнен в хорошей форме, просто у игроков бывают такие игры, когда они не очень здорово выглядят на льду.

Во втором периоде мы хорошо тактически действовали, могли в нём выиграть игру, но не смогли реализовать моменты. Причины? Отличные действия оппонентов в защите, плюс вратарь подтащил «Авангард». Сложно сказать, почему «Салават» легко пропускал голы. Решало большинство соперника, но надо разбирать видео, изучать компоненты. Однако не важно, как ты пропускаешь голы, важно — как реагируешь на них. Дисциплина? Такое количество удалений идёт от излишнего эмоционального настроя команды, которая очень хочет победить. Нам нужно быть умнее в таких ситуациях. Конечно, мы знали, что «Авангард» здорово блокирует броски. Но мы забили пять шайб, это означает, что наше нападение сработало отлично», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.