Каски — о дубле в ворота «Салавата»: просто бросал и надеялся, что шайба зайдёт

Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (6:5 ОТ).
«Немножко странный матч, но болельщикам, я думаю, он очень понравился. Я очень доволен, что «Авангард» одержал победу. Не могу сказать, что детально изучал Метсолу. Просто наносил броски и надеялся, что шайба залетит в ворота. Думаю, что в обоих моих голах «Авангарду» сопутствовала удача. Мы третий матч не можем выиграть в основное время? Даже не знаю, но считаю, что нам нужно лучше действовать, когда мы ведём в счёте. Но мы выиграли в овертайме, это хороший шаг в правильном направлении», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 7 января в Балашихе — с череповецкой «Северсталью».
- 5 января 2021
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