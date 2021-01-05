Кузьмин: роль четвёртого звена в «Салавате» — давать передышку первой тройке
Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:6 ОТ).
«Мы проиграли, поэтому оценка матчу неудовлетворительная. Нас подвели удаления, может быть, они были спорные, но это не мне судить. «Авангард» здорово реализовал большинство. Роль четвёртого звена, грубо говоря, — давать передышку первому. Раз тренеры ставят меня в состав, значит, всё нормально, я получаю удовольствие от каждой смены в «Салавате». Какая была установка на игру? Как всегда, быть единым кулаком, пять вперёд, пять назад.
Мне кажется, хоккей уходит от того, что в нижних звеньях играют только большие ребята. Играют те, кто хочет», — передаёт слова Кузьмина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб
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