Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузьмин: роль четвёртого звена в «Салавате» — давать передышку первой тройке

Кузьмин: роль четвёртого звена в «Салавате» — давать передышку первой тройке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:6 ОТ).

«Мы проиграли, поэтому оценка матчу неудовлетворительная. Нас подвели удаления, может быть, они были спорные, но это не мне судить. «Авангард» здорово реализовал большинство. Роль четвёртого звена, грубо говоря, — давать передышку первому. Раз тренеры ставят меня в состав, значит, всё нормально, я получаю удовольствие от каждой смены в «Салавате». Какая была установка на игру? Как всегда, быть единым кулаком, пять вперёд, пять назад.

Мне кажется, хоккей уходит от того, что в нижних звеньях играют только большие ребята. Играют те, кто хочет», — передаёт слова Кузьмина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021