Кузьмин: роль четвёртого звена в «Салавате» — давать передышку первой тройке

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:6 ОТ).

«Мы проиграли, поэтому оценка матчу неудовлетворительная. Нас подвели удаления, может быть, они были спорные, но это не мне судить. «Авангард» здорово реализовал большинство. Роль четвёртого звена, грубо говоря, — давать передышку первому. Раз тренеры ставят меня в состав, значит, всё нормально, я получаю удовольствие от каждой смены в «Салавате». Какая была установка на игру? Как всегда, быть единым кулаком, пять вперёд, пять назад.

Мне кажется, хоккей уходит от того, что в нижних звеньях играют только большие ребята. Играют те, кто хочет», — передаёт слова Кузьмина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.