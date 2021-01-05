Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на МЧМ-2021 начнётся в 1:30 мск

В ночь с 5 на 6 января сборная России проведёт матч за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).
- 5 января 2021
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