«Куньлунь» уступил «Северстали» в домашнем матче КХЛ
Череповецкая «Северсталь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.
Шайбы в составе «Северстали» забросили Шон Лалонд, Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен и Александр Петунин, реализовавший буллит. По два очка набрали Игорь Гераськин (0+2) и Кирилл Капустин (0+2). Голкипер гостей Дмитрий Шугаев 42 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Северсталь» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 7 января.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Лалонд (Гераськин, Капустин) – 08:32' (5x5) 0:2 Вовченко (Кодола, Гераськин) – 25:07' (5x4) 0:3 Няттинен (Капустин) – 30:33' (5x5) 1:3 Локхарт (Челиос) – 37:45' (5x5) 2:3 Кейн (Торопченко) – 55:18' (5x5) 2:4 Петунин – 57:38' (бул)
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