«Куньлунь» уступил «Северстали» в домашнем матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Шайбы в составе «Северстали» забросили Шон Лалонд, Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен и Александр Петунин, реализовавший буллит. По два очка набрали Игорь Гераськин (0+2) и Кирилл Капустин (0+2). Голкипер гостей Дмитрий Шугаев 42 бросков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Северсталь» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 7 января.