«Йокерит» всухую обыграл ХК «Сочи» в гостях, забросив 5 шайб

Финский «Йокерит» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась с разгромным счётом 5:0 (2:2, 1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Дубль в составе победителей оформил форвард Никлас Йенсен. Шайбы у «Йокерита» также забросили Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу и Антти Пильстрём. Третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «джокеров» Янис Калниньш, который отразил 19 бросков.

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Это пятое поражение южан в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится со «Спартаком», а «Сочи» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 8 января.