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«Йокерит» всухую обыграл ХК «Сочи» в гостях, забросив 5 шайб

«Йокерит» всухую обыграл ХК «Сочи» в гостях, забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась с разгромным счётом 5:0 (2:2, 1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Дубль в составе победителей оформил форвард Никлас Йенсен. Шайбы у «Йокерита» также забросили Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу и Антти Пильстрём. Третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «джокеров» Янис Калниньш, который отразил 19 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятое поражение южан в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится со «Спартаком», а «Сочи» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 8 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йенсен (Скленичка, Пудас) – 32:07' (5x5)   0:2 Хаапала (Норман) – 36:32' (5x5)   0:3 Йенсен (Лёв, Шрёдер) – 38:17' (5x5)   0:4 Йоэнсуу (Регин, О'Нилл) – 40:56' (5x4)   0:5 Пильстрём – 59:22' (5x5)
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