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Гол Беляева принёс «Локомотиву» победу в матче с «Сибирью»

Гол Беляева принёс «Локомотиву» победу в матче с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Два очка в составе победителей набрал Михаил Беляев (1+1). Шайбы в составе «Локомотива» также забросили Павел Красковский и Артур Каюмов. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 25 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится со СКА, а «Сибирь» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 7 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Красковский – 03:30' (5x5)   2:0 Каюмов (Иванов, Ландер) – 06:09' (5x4)   2:1 Яковлев (Дубакин) – 23:46' (5x5)   3:1 Беляев (Алексеев) – 28:59' (5x5)   3:2 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 30:29' (5x4)
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