Гол Беляева принёс «Локомотиву» победу в матче с «Сибирью»

Ярославский «Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Два очка в составе победителей набрал Михаил Беляев (1+1). Шайбы в составе «Локомотива» также забросили Павел Красковский и Артур Каюмов. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 25 бросков.

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Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится со СКА, а «Сибирь» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 7 января.