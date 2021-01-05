Дементьев: Аскаров переоценён. У него достаточно проблем в технике и тактике игры

Агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев прокомментировал выступление голкипера сборной Россия Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира — 2021.

«Про Аскарова я уже говорил ранее, но сейчас могу сказать, что он переоценён. Я вижу достаточное количество проблем в технике и тактике его игры. Если конкретнее, то слишком высокая стойка, когда шайба в зоне защиты, не позволяет ему вовремя подготовиться к броску.

Голы под ловушку в ближний угол на «полщитка» и с немцами, и две с канадцами говорят о том, что он уже «просчитан» соперниками. А постоянные потери «ружья» даже комментировать не хочу», — написал Дементьев в своём «твиттере».

На молодёжном чемпионате мира 18-летний Аскаров одержал 3 победы в 5 матчах, пропуская в среднем 2,59 шайбы и отражая 90,97% бросков. На турнире он пока не оформил ни одного шат-аута.