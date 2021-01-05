Питерс: перерыв оказался очень полезен для «Автомобилиста», усердно работали над защитой

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1 Б).

«Это была хорошая игра, игра равных возможностей. Преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. Я очень рад, что нам удалось воспользоваться своими шансами. Хотя у соперника было больше бросков, мы смогли реализовать то, что у нас было, и довести матч до победы. Перерыв нам оказался очень полезен. Мы усердно работали — в том числе над защитой и вообще над игрой.

Мы узнаем результаты обследования Шумакова сегодня вечером либо завтра утром. В любом случае к среде у нас будет информация. Я надеюсь, что ничего серьёзного и всё обойдётся.

Мы дали Коваржу чуть больше остальных отдохнуть в этот перерыв. Кроме того, потрясающую работу проводит тренер вратарей. Я бы отметил, что в КХЛ почти нет спаренных матчей, поэтому нагрузка на Якуба не такая сильная. И когда у нас была серия поражений, не было возможности дать ему отдохнуть, ситуация была тяжёлая. И я бы попросил избежать обсуждений нашей игры в плей-офф, потому что официально мы туда ещё не попали. У нас ещё много работы для этого. Я очень жду следующую паузу. Это мой первый сезон в КХЛ, и мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Самый первый перерыв мы провели недостаточно полезно, я не был хорошо готов к нему. Второй перерыв мы провели лучше, провели отличную работу. Третий перерыв, я надеюсь, мы проведём так же полезно», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.