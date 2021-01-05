Брызгалов: готов поработать с молодёжной сборной. У Аскарова перестала бы выпадать клюшка

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал выступление голкипера сборной Россия Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира — 2021.

«Если Федерации хоккея России понадобится моя помощь, я с удовольствием им помогу. Это, конечно, маловероятно, но я с огромным удовольствием поработал бы с молодёжной сборной. А выдавать всё в прессу не имеет смысла. Столько всего наговорили, какой смысл продолжать эти разговоры? Пора действовать.

Я постоянно работаю с сыном, помогаю его команде, вхожу в тренерский штаб. Уже проникся тем, насколько интересно работать с молодыми ребятами. Взрослый хоккей даже близко не стоит с этими горячими сердцами и эмоциями. Если кому-то понадобиться моё мнение и идеи, я открыт для этого. У Владислава Александровича Третьяка есть мой номер телефона.

Возглавить молодёжку я не готов. Конкретно вратарям, Ярославу я бы смог помочь. Если у него будет желание, я бы с ним с удовольствием поработал. Он же и на следующем чемпионате мира может выступать, вы бы увидели совсем другого вратаря.

У него огромный потенциал. Главное, чтобы он попал в хорошие руки. Сейчас на него все накинулись, кто его только ни пинает. Когда он уедет в «Нэшвилл», там ему все эти недостатки уберут, если там хороший тренер вратарей. Конечно, это займёт какое-то время, но когда он заиграет, все начнут говорить: «Вот, мы же говорили». Это маленькие детали, но фундаментальные, которые разворачивают игру на 180 градусов. Игрок становится намного качественнее», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Брызгаловым можно прочитать здесь.