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Дацюк: игрокам молодёжки посоветовал бы не обращать внимание на то, что говорят окружающие

Дацюк: игрокам молодёжки посоветовал бы не обращать внимание на то, что говорят окружающие
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1 Б).

«Интересная игра, мало места было на площадке. Все очень быстро накатывались, было мало шансов что-то придумать и сделать. Была такая характерная игра. Вопрос про то, как переломить серию поражений, мне задавали во время серии, и я отвечу сейчас точно так же: за счёт тяжёлой работы на тренировках и в играх, за счёт характера и сплочения команды.

Парням из молодёжной сборной после поражения со счётом 0:5 я бы посоветовал поменьше читать и обращать внимание на то, что говорят окружающие. Мы все были в таких ситуациях. Надо не опускать руки и больше работать. Без поражений нет побед», — приводит слова Дацюка пресс-служба КХЛ.

Гол и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в гостях
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