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Фазель: ведём диалог с правительством Беларуси, решение о ЧМ в Минске примем позже

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: ведём диалог с правительством Беларуси, решение о ЧМ в Минске примем позже
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал перспективы проведения чемпионата мира — 2021 в Минске, где продолжаются общественные протесты, связанные с итогами президентских выборов.

«Нам всё ещё надо ответить на вопросы, касающиеся проведения чемпионата мира в Беларуси. Мы изучаем все независимые международные отчёты о ситуации в этой стране. Ведём диалог с правительством Беларуси. В ближайшее время мы собираемся приехать в Беларусь, чтобы прояснить ситуацию с коронавирусом, а также разъяснить социальную и политическую ситуацию. Важно разъяснить, как обстоят дела по всем аспектам. Решение будет принято позже», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Есть вариант, что чемпионат мира пройдёт только в Риге. Возможно также, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

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