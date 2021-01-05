Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Судьи ошибочно удалили форварда СКА Эмиля Галимова в концовке матча с минским «Динамо»

Минское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

В концовке третьего периода арбитры Константин Оленин и Юрий Оскирко встречи ошибочно удалили на 4 минуты нападающего СКА Эмиля Галимова. Они посчитали, что форвард задел клюшкой лицо защитника «Динамо» Бреннана Менелла, но игрок минчан получил удар клюшкой от партнёра по команде.

Благодаря этому удалению хозяева сравняли счёт и перевели игру в овертайм, где одержали победу. Обе шайбы забросил Шейн Принс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 7 января в гостях встретится с рижскими одноклубниками, а СКА 8 января в Ярославле — с «Локомотивом».