Фазель: возможный перенос ЧМ из Беларуси — это большие финансовые трудности

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал неофициальную информацию о том, что ЧМ-2021 пройдёт вместо Беларуси в какой-то другой стране.
«Слухи о переносе чемпионата мира в Словакию? Как вы знаете, мы вынуждены подготавливать запасные варианты, если не получится приехать в Беларусь, разговариваем с другими потенциальными организаторами. Конечно, всё это очень непросто, потому что ситуация с коронавирусом по всему миру остаётся сложной, а до старта турнира остаётся мало времени.
Кроме этого, перенос ЧМ — это большие финансовые трудности. На данный момент мы контактируем с несколькими странами. Если будет принято решение не ехать в Минск, то мы сразу же начнём обсуждение о возможной стране, которая станет заменой Беларуси. Но пока ничего не утверждено официально», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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