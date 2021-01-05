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Фазель: возможный перенос ЧМ из Беларуси — это большие финансовые трудности

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: возможный перенос ЧМ из Беларуси — это большие финансовые трудности
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал неофициальную информацию о том, что ЧМ-2021 пройдёт вместо Беларуси в какой-то другой стране.

«Слухи о переносе чемпионата мира в Словакию? Как вы знаете, мы вынуждены подготавливать запасные варианты, если не получится приехать в Беларусь, разговариваем с другими потенциальными организаторами. Конечно, всё это очень непросто, потому что ситуация с коронавирусом по всему миру остаётся сложной, а до старта турнира остаётся мало времени.

Кроме этого, перенос ЧМ — это большие финансовые трудности. На данный момент мы контактируем с несколькими странами. Если будет принято решение не ехать в Минск, то мы сразу же начнём обсуждение о возможной стране, которая станет заменой Беларуси. Но пока ничего не утверждено официально», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Источник: президент ИИХФ лично сообщит Лукашенко о переносе ЧМ-2021 из Минска
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