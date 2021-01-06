Артемий Панарин дал совет новичку «Рейнджерс» Алексису Лафренье

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал совет новичку клуба Алексису Лафренье.

«Всё дело в психической устойчивости, всё в подготовке. Возможно, это уже не про катание, а про работу над своим игровым интеллектом и своей психологией. Когда ты много бегаешь и устаешь — это может быть очень неэффективным. Я считаю, что своевременный гол лучше, чем четыре ненужных силовых приёма», — приводит слова Панарина североамериканский журналист Дэн Розен в своём «твиттере».

В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе 2020 года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.