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Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Финляндии

Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Финляндии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Пресс-служба сборной России в «Твиттере» сообщила состав звеньев на матч за бронзовые медали МЧМ-2021 с командой Финляндии.

Аскаров (Ахтямов);
Чистяков — Мухамадуллин, Афанасьев— Хуснутдинов — Подколзин;
Бычков – Чайка, Амиров – Абрамов — Башкиров;
Кирсанов – Князев, Грошев — Сафонов — Спиридонов;
Кузнецов — Фирстов; Бардаков – Пономарёв – Чинахов.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).

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