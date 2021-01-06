Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Финляндии

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» сообщила состав звеньев на матч за бронзовые медали МЧМ-2021 с командой Финляндии.
Аскаров (Ахтямов);
Чистяков — Мухамадуллин, Афанасьев— Хуснутдинов — Подколзин;
Бычков – Чайка, Амиров – Абрамов — Башкиров;
Кирсанов – Князев, Грошев — Сафонов — Спиридонов;
Кузнецов — Фирстов; Бардаков – Пономарёв – Чинахов.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).
- 6 января 2021
-
00:58
-
00:49
-
00:40
-
00:37
-
00:27
- 5 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:26
-
21:00
-
20:35
-
19:42
-
19:34
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:47
-
17:27
-
17:04