Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Финляндии

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» сообщила состав звеньев на матч за бронзовые медали МЧМ-2021 с командой Финляндии.

Аскаров (Ахтямов);

Чистяков — Мухамадуллин, Афанасьев— Хуснутдинов — Подколзин;

Бычков – Чайка, Амиров – Абрамов — Башкиров;

Кирсанов – Князев, Грошев — Сафонов — Спиридонов;

Кузнецов — Фирстов; Бардаков – Пономарёв – Чинахов.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).