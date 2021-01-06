Стал известен состав сборной Финляндии на матч за третье место МЧМ-2021 c Россией

Стал известен состав звеньев сборной Финляндии на матч за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира — 2021 с командой России.

Пииройнен (Бломквист);

Хатакка — Хейнола, Лунделль— Хирвонен — Симонтайваль

Пуутио – Кокконен, Пюухтия – Пярссинен — Рятю;

Виро – Ниемеля, Никканен — Мянтюкиви — Ламберт;

Раяниеми — Ярвентие; Хелениус – Петман – Корхонен.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).