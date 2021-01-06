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Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021

Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Игра прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

Сборная России открыла счёт в первом периоде. Гол в свой актив записал Илья Сафонов. Во втором периоде Финляндии удалось сравнять счёт после точного броска Антона Лунделля. В третьем периоде Микко Петман вывел финнов вперёд. В концовке встречи россияне пропустили ещё два гола. Забивали Лунделль и Юусо Пярссинен.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).

Сборная Финляндии в свою очередь в полуфинале проиграла национальной команде США со счётом 3:4.

U20 ЧМ-2021. За 3-е место
06 января 2021, среда. 01:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 1
Россия U20
0:1 Сафонов (Грошев) – 06:03' (5x5)   1:1 Лунделль (Ниемеля, Мянтюкиви) – 25:05' (5x5)   2:1 Петман (Виро, Хелениус) – 41:13' (5x5)   3:1 Лунделль – 58:32' (en)   4:1 Пярссинен (Пюухтия) – 59:47' (en)
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