Аскаров в одиночестве наблюдал за празднованием сборной Финляндии победы над Россией

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч), российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Дважды россияне обыгрывали команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров в одиночестве наблюдал за празднованием сборной Финляндии. Российский вратарь выкатился на синюю линию и грустно взирал за происходящим на противоположной половине льда.

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