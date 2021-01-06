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Ларионов: вопрос не во мне, а в команде, нации, стране, которая ждала успеха

Ларионов: вопрос не во мне, а в команде, нации, стране, которая ждала успеха
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов отреагировал на слова капитана национальной команды Василия Подколзина. Ранее нападающий заявил, что игроки сборной подставили Ларионова своим выступлением на чемпионате мира 2021 года.

«Я благодарен Василию за его лидерские качества, он отдал все силы, все эмоции, весь свой талант, чтобы турнир был успешным. Я скажу это в адрес всей команды. Мы не можем кого-то унизить. Ребята сделали всё, что могли. Вопрос не во мне, а в команде, нации, стране, которая ждала успеха. Но в любом поражении всегда находят причину в тренерах. Это часть бизнеса, здесь нет вопросов.

Ребята почувствовали, что такое хоккей, эмоции. Будем делать корректировки. Ты всегда ожидаешь от ребят ходов, которые ведут к рискам. Ещё раз благодарю Василия и его помощников – Семёна Чистякова и Родиона Амирова. За их вклад и влияние на коллектив. Я этими ребятами горжусь. Я им всем пожелал успехов в клубах и в карьере», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Команда Ларионова неплохо выглядела только в начале игры, а затем растеряла эмоции, пропустила лёгкие голы и осталась без медалей на МЧМ.
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