Ларионов — о своей тренерской концепции: мы не хотим видеть скучный хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о реализации концепции креативного хоккея, которую он декларировал в ходе всего чемпионата мира 2021 года.

«Мы говорили о владении шайбой, выполнение плана, но надо учитывать и самих игроков, и усталость, если она есть. Молодые ребята делают ошибки, но мы всё равно хотим играть в хоккей, на который приятно смотреть. Мы не хотим видеть скучный хоккей. В некоторых играх это работало, в некоторых нет. Наша команда, наше молодое поколение игроков всё ещё пытается вернуть этот стиль, когда игра – это весело и в удовольствие.

Игра Амирова? Молодые ребята могут удивить, впечатлить, а иногда и разочаровать. Главный вопрос с молодёжью – стабильность. На таком турнире у всех есть взлёты и падения. Думаю, в целом он играл хорошо, забил несколько хороших голов, хорошо играл в атаке. Я старался дать ему свободу творить, использовать свои сильные стороны. Он развивается, шаг за шагом. Этот турнир был хорошим шагом вперёд. Ребята проанализируют и будут двигаться дальше, используя этот опыт, чтобы быть успешными в будущем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.