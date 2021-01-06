Амиров: надо было больше лезть на ворота, мы этого не делали

Нападающий молодёжной сборной России Родион Амиров прокомментировал поражение в матче за третье место чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии (1:4), а также поделился мнением о формате турнира в «пузыре».

«Не было зрителей, это всегда неприятно. Спасибо нашим болельщикам из России, они поддерживали нас как могли по телевизорам, в соцсетях. Непростой опыт, который нужно пройти. Благодаря турниру понял, что есть качества, над которыми надо будет работать по приезду – что не хватает, что нужно подтянуть. Не буду называть эти качества, но я сделал вывод для себя, что и как нужно делать.

С Финляндией хорошо начали матч, забей свои моменты – был бы другой счёт. На нас лежала большая ответственность, но мы как лидеры не смогли это сделать. Большой урок для всех нас, обидное поражение, сейчас сложно делать выводы. Играть было комфортно, выполняли тренерскую установку. Были матчи на ноль, не получалось забить, надо было больше лезть на ворота, мы этого не делали. Это не значит, что плохая тактика, просто мы не выполняли установку», – передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.