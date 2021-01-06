Ларионов прокомментировал поражение сборной России в матче с Финляндией за бронзу МЧМ-2021

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче за бронзу МЧМ-2021 с командой Финляндии (1:4).
«Во-первых, новый опыт жизни в «пузыре», быть вместе, сплотиться. Во-вторых, это отличный опыт, у нас семь человек могут сыграть на МЧМ в следующем году, мы сможем строить команду вокруг них. В остальном это хоккей, игра сантиметров. Всё может решить один метр, одна ошибка, одна потеря. Это молодые игроки, всегда надо искать позитив, даже когда не смог взять медали. Я горжусь нашей командой, ребята были профессионалами в плане подготовки и рабочей этики.
Лидерские качества Подколзина? Я был впечатлён им. Не сомневался, кого делать капитаном, его лидерские качества, преданность игре были фантастическими. Он был очень хорош, это парень, который отдаёт 150% каждый матч. Приятно видеть, как он делает шаги, чтобы стать игроком, на которого можно положиться в любой ситуации. Я сказал ему, что он показал выдающуюся игру», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 января 2021
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