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Кто лучший игрок в составе сборной России на МЧМ-2021?

Кто лучший игрок в составе сборной России на МЧМ-2021?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Состоялся матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой команды Антти Пеннанена со счётом 4:1.

Таким образом, молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто лучший игрок в составе сборной России на МЧМ-2021?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Сборная России U20 впервые в истории МЧМ проиграла в матче за бронзовые медали
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