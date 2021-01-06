Ларионов: Аскаров будет большой суперзвездой в России и НХЛ

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов оценил игру вратаря Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Аскаров молодой игрок, высокие ожидания. Я никогда не сомневался в этом парне, он будет большой суперзвездой в России и НХЛ. Это игра сантиметров и отскоков. Он хорошо провёл турнир, один из лучших игроков в нашей команде. Он сыграет на МЧМ в следующем году и будет ещё лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в матче за бронзовые медали сборная России проиграла команде Финляндии со счётом 1:4 Сборная России открыла счёт в первом периоде. Гол в свой актив записал Илья Сафонов. Во втором периоде Финляндии удалось сравнять счёт после точного броска Антона Лунделля. В третьем периоде Микко Петман вывел финнов вперёд. В концовке встречи россияне пропустили ещё два гола. Забивали Лунделль и Юусо Пярссинен.