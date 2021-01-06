Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал победу над Россией в матче за бронзу МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен прокомментировал победу в матче за бронзовые медали с командой России (4:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Очень горжусь своей командой. Это было невероятно. Вчера было очень тяжело проиграть, мы провели хороший матч с США. Но сегодня у нас был план – ещё одна игра, надо отдать в ней всё, что у тебя есть. Ребята это сделали, и я ими горжусь.

Лунделль невероятен. Какой лидер, какой игрок. Он блокировал броски, выигрывал вбрасывания, забивал голы, разыгрывал шайбу. Он может делать всё на льду и он очень хороший лидер. Я испытываю к нему уважение, из него вырастет отличный игрок», — передаёт слова Пеннанена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.