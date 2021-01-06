Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал победу над Россией в матче за бронзу МЧМ

Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал победу над Россией в матче за бронзу МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен прокомментировал победу в матче за бронзовые медали с командой России (4:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Очень горжусь своей командой. Это было невероятно. Вчера было очень тяжело проиграть, мы провели хороший матч с США. Но сегодня у нас был план – ещё одна игра, надо отдать в ней всё, что у тебя есть. Ребята это сделали, и я ими горжусь.

Лунделль невероятен. Какой лидер, какой игрок. Он блокировал броски, выигрывал вбрасывания, забивал голы, разыгрывал шайбу. Он может делать всё на льду и он очень хороший лидер. Я испытываю к нему уважение, из него вырастет отличный игрок», — передаёт слова Пеннанена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ларионов прокомментировал поражение сборной России в матче с Финляндией за бронзу МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021