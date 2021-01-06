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Сборная США победила Канаду в финале МЧМ-2021

Сборная США победила Канаду в финале МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная США со счётом 2:0 победила команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забивали ей четыре раза, когда играли в большинстве. Первую шайбу забросил нападающий Алекс Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная США выступала в группе В вместе с командами России, Швеции, Чехии и Австрии. Сборная Канады в группе А играла с Финляндией, Германией, Словакией и Швейцарией.

U20 ЧМ-2021. Финал
06 января 2021, среда. 05:30 МСК
Канада U20
Окончен
0 : 2
США U20
0:1 Тюркотт (Хеллесон, Зеграс) – 13:25' (5x5)   0:2 Зеграс (Калиев) – 20:32' (5x5)
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