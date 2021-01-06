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Пономарёв – о провале на МЧМ: проиграл не Ларионов, а мы. Не надо давить на него

Пономарёв – о провале на МЧМ: проиграл не Ларионов, а мы. Не надо давить на него
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв вступился за главного тренера своей команды Игоря Ларионова после неудачных матчей на чемпионате мира.

«Расстроюсь ли, если Ларионов уйдёт в отставку? Я вижу, что много идёт негатива в его сторону. Проиграл не он, а мы. Не надо давить на него. Мы виноваты. Про нас можете что хотите писать. Ларионов – человек легенда. Когда ты играешь за него, тебе не нужна никакая мотивация. Я хочу, чтобы он дальше работал. Мне приятно находиться в его обществе, он даёт много советов.

Я расстроюсь, если он уйдёт в отставку. Он всегда поможет. У Ларионова к каждому есть свой подход. Мы ему полностью доверяем. Он говорит импровизировать – мы импровизируем. Он нас не ругает. Сделаем правильные выводы и будем сильнее не только духом, но и индивидуально», – передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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