Аскаров: на Кубке Карьяла Россию прощали за ошибки, а на МЧМ – не всегда

Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров не считает, что победа на Кубке Карьяла стала расслабляющим фактором перед чемпионатом мира 2021 года.

«Головокружений после Кубка Карьяла никаких не было, никого не надо было настраивать, все понимали, что сюда приезжают лучшие игроки со всех стран. Я давления не чувствовал, волнения не было. Здесь исполнение отличается, оно гораздо выше, чем на Карьяла. Там допускали ошибки, и нас прощали. Здесь допускали ошибки, и не всегда нас прощали», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.