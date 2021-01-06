Сборная США обыграла команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Нейта Лимана.

Заброшенные шайбы записали на свой счёт нападающие сборной США Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс. Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.

К тому же Тревор повторил лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. Ранее лучший результат за два последних десятилетия единолично принадлежал форварду «Сент-Луис Блюз» Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады.