Пономарёв: МЧМ как мандарин. Хочешь выбрать хороший, но бывает, берёшь кислый

Нападающий сборной России Василий Пономарёв поделился впечатлениями от игры своей команды на молодёжном чемпионате мира, сравнив турнир с мандарином.

«Мы приехали заранее на турнир, побывали в России, чтобы прошла акклиматизация. Прошёл сбор, были хорошие условия, чувствовали себя как дома. Было всё, чтобы двигаться вперёд.

Кончено, не смешно, что такой результат. Он на табло, люди всё видели. Каждый поймёт это так, как ему надо. Слабая атака? Это одна из самых главных причин неудач. Мы не забивали, это большой вопрос. Мы делали свою работу честно, все играли на пределе своих возможностей. Когда играешь в форме с гербом на груди, то неважно, какая фамилия сзади. Я очень сильно расстроен. Чемпионат мира – это как мандарин или оливье, ты хочешь выбрать, который легче чистится. Но иногда бывает, что ты берёшь кислый мандарин, который сложно чистится. Самое главное – сделать правильные выводы. Я очень расстроен», – передаёт слова Василия Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.