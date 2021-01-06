Сборная США обыграла команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Нейта Лимана. Ранее сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзовые медали.

Игроки сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021, которую образовали голкипер сборной Канады Девон Леви, канадский защитник Боуэн Байрэм, финский игрок обороны Вилле Хейнола, а также нападающий сборной США Тревор Зеграс, канадец Дилан Козенс и немец Тим Штюцле.

Зеграс повторил лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. Ранее лучший результат за два последних десятилетия единолично принадлежал форварду «Сент-Луис Блюз» Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады.