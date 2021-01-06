Аскаров: слезами счёт на табло не поменять, после сирены кулаками не машут
Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал эпизод, случившийся после поражения национальной команды в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 со сборной Финляндии (1:4). Российский вратарь выкатился на синюю линию и грустно наблюдал за празднованием сборной Финляндии.
«Эпизод, когда я стоял один на синей линии и смотрел на празднования финнов? Игра закончилась. Уже ничего поменять нельзя. Слёзы, не слёзы после матча. Слезами счёт на табло не поменяешь. Есть 60 минут, в которые нужно вкладываться. После сирены кулаками не машут, я встал, не стал ехать на лавку или сидеть у ворот. Встал на синей линии, ждал команду», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Аскаров в одиночестве наблюдал за празднованием сборной Финляндии победы над Россией
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