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Аскаров: слезами счёт на табло не поменять, после сирены кулаками не машут

Аскаров: слезами счёт на табло не поменять, после сирены кулаками не машут
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал эпизод, случившийся после поражения национальной команды в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 со сборной Финляндии (1:4). Российский вратарь выкатился на синюю линию и грустно наблюдал за празднованием сборной Финляндии.

«Эпизод, когда я стоял один на синей линии и смотрел на празднования финнов? Игра закончилась. Уже ничего поменять нельзя. Слёзы, не слёзы после матча. Слезами счёт на табло не поменяешь. Есть 60 минут, в которые нужно вкладываться. После сирены кулаками не машут, я встал, не стал ехать на лавку или сидеть у ворот. Встал на синей линии, ждал команду», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Аскаров в одиночестве наблюдал за празднованием сборной Финляндии победы над Россией
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