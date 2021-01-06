Аскаров: в сборной России все устали от этого «пузыря», все хотят домой

Голкипер молодёжной сборной Ярослав Аскаров рассказал о жизни в «пузыре» во время чемпионата мира 2021 года.
«Была подготовка в Новогорске, условия были точно такие же, максимально приближенные. Необычный опыт, такого никогда не было. Что-то новенькое. Все были к этому готовы, но это непривычно, и всё равно все устали от этого пузыря. Все хотят домой. Условия здесь хорошие, всё на солидном уровне, но в «пузыре» нелегко», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Игроки сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021, которую образовали голкипер сборной Канады Девон Леви, канадский защитник Боуэн Байрэм, финский игрок обороны Вилле Хейнола, а также нападающий сборной США Тревор Зеграс, канадец Дилан Козенс и немец Тим Штюцле.
- 6 января 2021
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