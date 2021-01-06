Зеграс: канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире

Нападающий сборной США Тревор Зеграс прокомментировал победу в финале молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Канады (2:0).

«Мы удивили их своей игрой под воротами в первых двух периодах. Канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире. Мы забили по быстрому голу в первом и втором периодах, после этого включили закрытый режим и играли в обороне. Я хотел выиграть золото, счастлив, что мы это сделали, у нас такой классный коллектив», — передаёт слова Зеграса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.