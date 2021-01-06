Зеграс: канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире
Нападающий сборной США Тревор Зеграс прокомментировал победу в финале молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Канады (2:0).
«Мы удивили их своей игрой под воротами в первых двух периодах. Канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире. Мы забили по быстрому голу в первом и втором периодах, после этого включили закрытый режим и играли в обороне. Я хотел выиграть золото, счастлив, что мы это сделали, у нас такой классный коллектив», — передаёт слова Зеграса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.
Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
09:25
-
09:18
-
09:18
-
09:08
-
09:05
-
09:00
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:43
-
08:39
-
08:36
-
08:36
-
08:32
-
08:26
-
08:23
-
08:15
-
08:13
-
08:08
-
08:08
-
07:54
-
07:34
-
06:38
-
06:26
-
06:00
-
05:56
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
05:30
-
05:27
-
05:26
-
05:24
-
05:20
-
05:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам