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Зеграс: канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире

Зеграс: канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной США Тревор Зеграс прокомментировал победу в финале молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Канады (2:0).

«Мы удивили их своей игрой под воротами в первых двух периодах. Канадцы не видели такой ожесточённой игры от других соперников на этом турнире. Мы забили по быстрому голу в первом и втором периодах, после этого включили закрытый режим и играли в обороне. Я хотел выиграть золото, счастлив, что мы это сделали, у нас такой классный коллектив», — передаёт слова Зеграса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.

Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021
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