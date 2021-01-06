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Аскаров: есть сильные тренеры вратарей, которые со мной работают, меня всё устраивает

Аскаров: есть сильные тренеры вратарей, которые со мной работают, меня всё устраивает
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров высказался о шквале критики в свой адрес за игру на чемпионате мира 2021 года.

«Никаких экспертов не читаю, не смотрю. Это ваше мнение со стороны, с ним спорить не буду. Нет идеальных игр, ещё много над чем можно работать. У меня есть тренер в СКА, мы с ним работаем, улучшаем все компоненты игры.

Брызгалов предложил поработать со мной? У меня есть тренеры вратарей, которые работают со мной. Меня всё устраивает, это очень сильный ряд специалистов. Работая с ними, я понимаю, что добавляю», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею, который снова пройдёт в Канаде. Сборная России сыграет в Ред Дире с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. В Эдмонтоне выступят команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии.

«Знаю, как помочь Аскарову. На следующем МЧМ вы бы увидели совсем другого вратаря»
Илья Брызгалов разбирает поражение в полуфинале от Канады и признаётся, что хотел бы поработать с молодёжной сборной.
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