Р. Ротенберг: ФХР не будет с ходу делать разбор полётов. Выстроена система до Олимпиады

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал выступление молодёжной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Команда под руководством Игоря Ларионова заняла четвёртое место. Россия осталась без медалей турнира впервые с 2018 года.

«8 января мы планируем встретиться с тренерским штабом и игроками. В целом по тренерскому штабу нужно собраться и все вопросы проговорить. У Игоря Николаевича действующий контракт. У нас система выстроена на олимпийский цикл, до Китая.

Думаю, что сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. С ходу делать в такое сложное время какой-то разбор полётов ФХР не будет, дождёмся возвращения команды, поговорим с тренерами. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь.

Из положительного надо смотреть на тех игроков, которые смогут играть на следующем молодёжном чемпионате мира. Их у нас в составе много, и это большой плюс для сборной России. Опыт, который они получили на этом турнире, поняли уровень хоккея на чемпионате мира, поможет им.

У нас много игроков 2002 года рождения, которые даже на этом турнире показали себя с лучшей стороны, были в роли лидеров. Год в этом возрасте – большая разница для игроков. У нас была одна из самых молодых сборных на турнире, учитывая этот опыт, на следующем молодёжном чемпионате мира они же будут понимать, что требуется для завоевания золота», – цитирует Ротенберга ТАСС.